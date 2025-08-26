В Башкирии на ремонт учебных учреждений потратят около 2,2 млрд рублей

Между тем капитальный ремонт успешно завершен в девяти общеобразовательных организациях однолетнего цикла — в Стерлибашевской коррекционной-школе интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, школе села Новые Татышлы Татышлинского района, школе села Имянликулево Чекмагушевского района, уфимской школе № 4, Воскресенской коррекционной-школе интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, школе деревни Аскарово Бурзянского района, Башкирской республиканской гимназии-интернате № 1 имени Рами Гарипова, школе № 8 города Белебея, а также в школе имени Хакима Гиляжева села Канлы-Туркеево Буздякского района.