В Башкирии на ремонт учебных учреждений потратят около 2,2 млрд рублей

Источник: Reuters

В преддверии нового учебного года капитальный ремонт завершили в 31 образовательном учреждении Башкирии. Эти учебные здания сданы в установленные сроки с соблюдением всех нормативных стандартов качества. В остальных школах ремонт находится на стадии завершения.

— Полностью завершён комплексный капитальный ремонт трех колледжей, и они сданы в установленные сроки с соблюдением всех нормативов и стандартов, — отметил первый заместитель руководителя Кабмина Башкирии Урал Кильсенбаев. — Средняя степень строительной готовности всех зданий составляет 96 процентов.

Между тем капитальный ремонт успешно завершен в девяти общеобразовательных организациях однолетнего цикла — в Стерлибашевской коррекционной-школе интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, школе села Новые Татышлы Татышлинского района, школе села Имянликулево Чекмагушевского района, уфимской школе № 4, Воскресенской коррекционной-школе интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, школе деревни Аскарово Бурзянского района, Башкирской республиканской гимназии-интернате № 1 имени Рами Гарипова, школе № 8 города Белебея, а также в школе имени Хакима Гиляжева села Канлы-Туркеево Буздякского района.

Напомним, начиная с 2022 года в Башкирии по российской программе «Модернизация школьных систем образования» отремонтировано 146 зданий школ, а в этом году капитальный ремонт проводится в 40 учреждениях.

— В программу вошли два детских сада, 35 школ и три колледжа, — подчеркнул руководитель регионального Кабмина Андрей Назаров. — Объем финансирования составляет около 2,2 миллиарда рублей, из которых на средства российской казны приходится 1,9 миллиарда.