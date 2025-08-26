«Ведрами!»: в Омской области случился богатый урожай опят

В Омской области начался активный сбор опят. О своих богатых урожаях омичи сообщают в группе «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте».
Небывалый урожай опят удивляет даже бывалых любителей тихой охоты. Опята собирают ведрами за короткое время практически во всех районах Омской области.
«Наконец то дождалась опят. Омский район, в сторону деревни Поповка», — пишет омичка по имени Элина, сопровождая текст фотографией с пятью полными ведрами.
Также огромным урожаем опят хвастаются омичи, выезжавшие по Красноярскому и Черлакскому трактам, в окрестностях сел Сыропятка и Азово, а также рядом с городом — в Подгородке, в Ачаире, поселке Дачном и Усть-Заостровке.