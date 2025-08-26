День приморского меда пройдет в Приморье в сентябре

«Экологически чистую продукцию представят пчеловоды из Анучинского, Михайловского, Спасского, Надеждинского, Чугуевского округов, Уссурийска и Владивостока. Жители и гости края смогут продегустировать все виды приморского меда нового урожая, приобрести качественную продукцию от проверенных производителей», — отметили в ведомстве.