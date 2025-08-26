Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День приморского меда пройдет в Приморье в сентябре

Жители и гости края смогут продегустировать и приобрести мед нового урожая на ярмарке во Владивостоке.

Источник: Reuters

Экологически чистую продукцию представят пчеловоды из семи муниципалитетов Приморья.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, День приморского меда пройдет в рамках специализированной выставки-ярмарки «Приморские продукты питания» 11 и 12 сентября.

«Экологически чистую продукцию представят пчеловоды из Анучинского, Михайловского, Спасского, Надеждинского, Чугуевского округов, Уссурийска и Владивостока. Жители и гости края смогут продегустировать все виды приморского меда нового урожая, приобрести качественную продукцию от проверенных производителей», — отметили в ведомстве.

Также посетители ярмарки смогут изучить историю приморского пчеловодства, запланирована большая культурная программа, детские конкурсы и различные интерактивности.