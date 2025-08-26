Врач Чернышова: тропические мясные мухи заражают людей через раны

Тропические мясные мухи откладывают личинки в ранах будущей жертвы, а те начинают поедать сначала отмершие клетки, а потом и здоровые ткани, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт с 30-летним стажем Надежда Чернышова.
Специалист отметила, что тропическая мясная муха распространена в Африке и странах Карибского бассейна.
Напомним, ранее стало известно, что в США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи. Зараженный человек приехал в Штаты из Гватемалы.
«Тропические мясные мухи очень агрессивны, они не кусают кожу как клещи или комары, но откладывают личинки в раны человека. Личинки, попадая в рану, начинают активно употреблять все выделения, которые есть в ране, гной, отмершие клетки. Дальше они начинают углубляться уже в здоровые ткани под раной. Рана быстро увеличивается, что в конечном итоге может даже привести к летальному исходу», — отметила специалист.
Чернышова добавила, что в России есть похожие мясные мухи, но они менее опасны, чем их тропические сородичи.
Ранее агроном Туманов рассказал об атакующих Подмосковье слизнях-каннибалах.