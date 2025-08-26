Врач Чернышова: тропические мясные мухи заражают людей через раны

«Тропические мясные мухи очень агрессивны, они не кусают кожу как клещи или комары, но откладывают личинки в раны человека. Личинки, попадая в рану, начинают активно употреблять все выделения, которые есть в ране, гной, отмершие клетки. Дальше они начинают углубляться уже в здоровые ткани под раной. Рана быстро увеличивается, что в конечном итоге может даже привести к летальному исходу», — отметила специалист.