Жительнице Новосибирской области грозит колония за долги по алиментам

Недавно женщину принудительно доставили в отдел судебных приставов, где в отношении неё был составлен протокол по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за уклонение от содержания детей или нетрудоспособных родителей. Суд, учитывая наличие у нее еще одного ребенка на иждивении, назначил ей административный штраф, смягчив возможное наказание.