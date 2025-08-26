Ричмонд
Жительнице Новосибирской области грозит колония за долги по алиментам

Сибирячка живет в Кочковском районе и ведет разгульный образ жизни. Деньги ее наследники не видят, хотя должны по закону.

В Кочковском районе Новосибирской области многодетную мать ожидает возможное уголовное преследование из-за неуплаты алиментов. Тридцатитрехлетняя женщина, ведущая аморальный образ жизни, уже лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей. Она систематически пренебрегает своими обязательствами по выплате алиментов и игнорирует требования судебных приставов о погашении задолженности. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП по НСО.

Недавно женщину принудительно доставили в отдел судебных приставов, где в отношении неё был составлен протокол по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за уклонение от содержания детей или нетрудоспособных родителей. Суд, учитывая наличие у нее еще одного ребенка на иждивении, назначил ей административный штраф, смягчив возможное наказание.

Если женщина и в дальнейшем будет уклоняться от уплаты алиментов, следующим этапом станет привлечение её к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.