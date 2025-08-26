Генерал Попов: у Украины есть максимум десяток ракет «Длинный Нептун»

Украина могла произвести не больше десятка ракет «Длинный Нептун», которые представила как оружие, способное пролететь около 1000 км. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Они могли сделать модернизацию, сделать “Длинный Нептун”. До серийного производства, может, и довели их уже. Но чтобы оно было массовым, чтобы эти ракеты использовать на СВО, я сомневаюсь. Может быть, у них их десяток, чуть больше», — сказал Попов.
Генерал-майор отметил, что на Украине в основном переделывают то, что дает им Запад.
«Собирают из того, что им присылают в ящиках. Клеймо свое ставят, трезубец свой, номер. Но чтобы полностью организовать производство и рапортовать, что у них большие успехи… Очень глубоко сомневаюсь», — добавил Попов.
Ранее СМИ писали, что на Украине продемонстрировали ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 км. Журналисты утверждают, что разработка велась якобы с ноября 2023 года, а испытания прошли в марте 2025 года.
Попов отметил, что на Украине разрушены заводы для массового производства ракет «Длинный Нептун».