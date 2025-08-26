Заморозки и аномалии вместо бабьего лета, обильные дожди: какой будет погода в регионах России в сентябре

Сентябрь 2025 года в России ознаменуется нестабильными погодными условиями. В Москве в первые недели месяца температура воздуха может достигать +26 градусов, при этом ожидается до 10 дней осадков. В Санкт-Петербурге прогнозируется близкая к норме погода с переменной облачности. Также в ряде регионов РФ не исключены локальные штормы и ночные заморозки. Период бабьего лета, предварительно, начнется во второй половине месяца. Прогноз погоды на грядущий сентябрь — в материале URA.RU.