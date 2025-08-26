Заморозки и аномалии вместо бабьего лета, обильные дожди: какой будет погода в регионах России в сентябре

Сентябрьские прогнозы погоды обещают обильные осадки и локальные штормы.
Сентябрь 2025 года в России ознаменуется нестабильными погодными условиями. В Москве в первые недели месяца температура воздуха может достигать +26 градусов, при этом ожидается до 10 дней осадков. В Санкт-Петербурге прогнозируется близкая к норме погода с переменной облачности. Также в ряде регионов РФ не исключены локальные штормы и ночные заморозки. Период бабьего лета, предварительно, начнется во второй половине месяца. Прогноз погоды на грядущий сентябрь — в материале URA.RU.
Погода в Москве на сентябрь.
Согласно метеорологическим данным, сентябрь текущего года в столице характеризуется нестабильными погодными условиями и отклонениями от климатической нормы для данного месяца. Так, в первой и второй декаде преобладают прохладные и влажные дни, тогда как к концу сентября установится более сухая и теплая погода.
Начало осени ожидается относительно теплым: средняя температура воздуха днем будет в пределах +18 — +20 градусов. При этом в отдельные дни первой недели месяца столбик термометра может подниматься до +26, что превышает многолетние показатели.
Ночью температура будет варьироваться от +7 до +10 градусов — это свидетельствует о смещении привычного для сентября тепла на более поздние сроки. По оценкам специалистов, в течение месяца ожидается 10−12 дней осадков. Суммарное количество осадков в сентябре прогнозируется на уровне 50−60 миллиметров.
Какая погода будет 1 сентября.
В первый день осени, в который традиционно отмечается День знаний, погодные условия в Москве будут способствовать проведению уличных мероприятий и прогулок. Ожидается, что дневная температура составит около +20 градусов, осадки маловероятны. Также сохранится переменная облачность. В ночные часы температура воздуха опустится до +10 градусов.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на сентябрь.
В этот период в городе не предвидится существенных отклонений от климатической нормы. По данным синоптиков, температура воздуха днем составят от +13 до +17 градусов, а ночью ожидается от +5 до +9 градусов. В отдельные дни возможно кратковременное понижение температуры до −2 градусов, а также недолгие периоды потепления до +25.
Осадков в сентябре прогнозируется больше обычного. Так, около шести дождливых дней с суммарным количеством осадков в пределах 70−80 миллиметров.
Регионы РФ с самыми теплыми сентябрьскими показателями.
По информации Гидрометцентра, средние месячные температуры выше нормы ожидаются на юго-востоке и северо-востоке Южного федерального округа, а также в Поволжье и в южных и центральных районах Уральского федерального округа (УрФО).
«Ниже, чем в сентябре 2024-го, ожидается температура воздуха в большинстве регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Больше, чем в сентябре прошлого года, выпадет осадков на большей части Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов», — заявили в ведомстве для NEWS.ru.
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», осень текущего года в крупнейших российских городах будет теплее климатической нормы. В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми возможно установление новых рекордных значений как средних сезонных, так и месячных температур.
Сентябрьские погодные аномалии и природные катаклизмы.
Метеорологи не исключают вероятность отдельных аномалий в течение сентября. В частности, ожидаются локальные штормы и усиление ветра, прежде всего на территории северных и центральных областей России. Также возможны резкие заморозки к концу месяца. Специалисты отмечают глобальную тенденцию к учащению экстремальных погодных явлений. В связи с этим рекомендуется заранее подготовиться к возможным резким перепадам температур и обильным осадкам.
«Актуальные прогнозы говорят о том, что сентябрь будет богат на осадки. В сочетании с низкими температурами в отдельные дни это создаст ощущение очень неприятной промозглой погоды, располагающей к простудным заболеваниям», — отметил метеоролог Михаил Семенов.
Будет ли бабье лето.
Синоптики прогнозируют наступление классического бабьего лета во второй половине сентября — тепло продержится до конца месяца. Ожидается установление теплой и солнечной погоды с дневными температурами до +22 — +25 градусов. В европейских регионах России, включая Москву, сохранится преимущественно теплая и приятная погода, особенно во второй половине сентября. В столице воздух может прогреться до +22 — +25 градусов. При этом температура ночью будет постепенно снижаться, однако существенного похолодания не ожидается.
В Санкт-Петербурге также вероятно наступление бабьего лета в сентябре, но его продолжительность будет короче, чем в Москве. Среднесуточная температура составит порядка +16 — +20 градусов, ожидается переменная облачность и кратковременные потепления до +22 — +25 градусов. Вместе с тем ночные заморозки могут наступить в городе раньше, чем в центральных районах РФ.
В центральных и северных регионах страны бабье лето проявится традиционно — в виде недолгого, но теплого периода с комфортными температурами и смягчением осенней прохлады. В южных областях этот период, как правило, будет продолжительным, сопровождаясь теплой погодой и умеренным количеством осадков. На северо-западе России бабье лето будет краткосрочным и неустойчивым: здесь преобладает влажная и пасмурная погода, а дневные температуры редко превышают 12 градусов.
Можно ли будет купаться в сентябре.
Михаил Семенов сообщил, что в начале осени на территории от Черноземья до Кавказа максимальные температуры днем не превысят +20 градусов даже в наиболее теплые дни месяца. Такие показатели примерно на два градуса ниже средних климатических норм для данного периода.
По словам метеоролога, курорты Краснодарского края и Крыма в начале осени быстро опустеют. Согласно прогнозам, температура воды в Черном море понизится раньше обычного. Несмотря на то, что количество осадков в сентябре ожидается умеренное, сочетание высокой влажности и низкой температуры воздуха сделает отдых на побережье менее комфортным.