На пляжах Австралии обнаружили загадочные шары

На побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс вновь обнаружены загадочные серые сферы неизвестного происхождения. Об этом пишет издание The Guardian.
«Они пахнут абсолютно отвратительно», — поделился впечатлением от увиденного профессор химии из университета Нового Южного Уэльса.
Управление по охране окружающей среды штата (EPA) незамедлительно организовало работы по очистке прибрежной зоны.
Пока неизвестно, связаны ли новые шары с теми, что находили в Сиднее в январе. Тогда в образцах обнаружили углеводороды, жирные кислоты, кишечную палочку и следы пемзы.
По предварительным данным, странные шары могли оказаться в воде из-за неисправности канализации. Вероятной причиной сбоя называют износ системы на фоне отсутствия ремонтов и повышенной нагрузки от возросшего населения.
Кроме этого, возможным источником попадания новых шаров в воду могли стать ливневые стоки или суда, проходящие мимо побережья. Совет центрального побережья рекомендует воздержаться от посещения пляжей, где были замечены шары, образцы которых в настоящее время проходят экспертизу.
