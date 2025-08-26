Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области снизились цены на продукты, а стоимость услуг — увеличилась

Яйца за год подешевели почти на 32%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области снизились цены на продукты, однако стоимость услуг — увеличилась. Традиционно в июле подешевели овощи, яйца и сахар. Высокие урожаи прошлых лет, накопленные запасы и экспортные ограничения также способствуют этому. За год сахар подешевел примерно на 2%, а яйца — почти на треть. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Центра Банка города.

— Повысились цена на бензин. Рост цен обусловлен увеличением оптовых цен, вызванным сокращением поставок топлива из-за ремонтных работ на НПЗ, — уточнил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

В июле продолжили снижаться цены на автомобили, смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Это связано со снижением спроса на данные товары и уменьшением интереса к кредитам.

В сфере услуг увеличилась стоимость ЖКХ, которая составилп 11,5% за год. А отдых зарубежом стал дешевле: из-за отсутствия прямых рейсов, туроператоры снижали цены на путевки. При этом годовая инфляция остается выше целевого показателя. Банк России намерен удерживать процентные ставки на уровне, чтобы к 2026 году достичь инфляцию в 4%.