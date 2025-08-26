В Иркутской области снизились цены на продукты, а стоимость услуг — увеличилась

В Иркутской области снизились цены на продукты, однако стоимость услуг — увеличилась. Традиционно в июле подешевели овощи, яйца и сахар. Высокие урожаи прошлых лет, накопленные запасы и экспортные ограничения также способствуют этому. За год сахар подешевел примерно на 2%, а яйца — почти на треть. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Центра Банка города.