В Иркутской области снизились цены на продукты, а стоимость услуг — увеличилась

В Иркутской области снизились цены на продукты, однако стоимость услуг — увеличилась. Традиционно в июле подешевели овощи, яйца и сахар. Высокие урожаи прошлых лет, накопленные запасы и экспортные ограничения также способствуют этому. За год сахар подешевел примерно на 2%, а яйца — почти на треть. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Центра Банка города.
— Повысились цена на бензин. Рост цен обусловлен увеличением оптовых цен, вызванным сокращением поставок топлива из-за ремонтных работ на НПЗ, — уточнил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
В июле продолжили снижаться цены на автомобили, смартфоны, компьютеры и бытовую технику. Это связано со снижением спроса на данные товары и уменьшением интереса к кредитам.
В сфере услуг увеличилась стоимость ЖКХ, которая составилп 11,5% за год. А отдых зарубежом стал дешевле: из-за отсутствия прямых рейсов, туроператоры снижали цены на путевки. При этом годовая инфляция остается выше целевого показателя. Банк России намерен удерживать процентные ставки на уровне, чтобы к 2026 году достичь инфляцию в 4%.