Задержанный блогер Маркарян прокомментировал слухи о попытке выехать из страны в багажнике

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что Арсен Маркарян был задержан в Московской области после того, как попытался скрыться от полиции, спрятавшись в багажнике автомобиля. По данным ведомства, блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества, а задержание произошло на Можайском шоссе города Кубинки.