Задержанный блогер Маркарян прокомментировал слухи о попытке выехать из страны в багажнике

Информация про то, что Маркарян прятался в багажнике автомобиля — слухи, заявил блогер.
Блогер Арсен Маркарян опроверг слухи о том, что пытался выехать из страны в багажнике. Об этом он заявил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).
«Никакого багажника не было. Видео с регистратора ДПС это подтвердит», — заявил Маркарян. Блогер отметил, что в России находится уже месяц, занимается рабочими вопросами и здоровьем.
Ранее пресс-служба МВД сообщала, что Арсен Маркарян был задержан в Московской области после того, как попытался скрыться от полиции, спрятавшись в багажнике автомобиля. По данным ведомства, блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества, а задержание произошло на Можайском шоссе города Кубинки.