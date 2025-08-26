Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный блогер Маркарян прокомментировал слухи о попытке выехать из страны в багажнике

Блогер Арсен Маркарян опроверг слухи о том, что пытался выехать из страны в багажнике. Об этом он заявил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).

Информация про то, что Маркарян прятался в багажнике автомобиля — слухи, заявил блогер.

Блогер Арсен Маркарян опроверг слухи о том, что пытался выехать из страны в багажнике. Об этом он заявил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБлогера Маркаряна, унижавшего женщин, заключили под стражу: что известно о его уголовном деле.

«Никакого багажника не было. Видео с регистратора ДПС это подтвердит», — заявил Маркарян. Блогер отметил, что в России находится уже месяц, занимается рабочими вопросами и здоровьем.

Ранее пресс-служба МВД сообщала, что Арсен Маркарян был задержан в Московской области после того, как попытался скрыться от полиции, спрятавшись в багажнике автомобиля. По данным ведомства, блогер подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества, а задержание произошло на Можайском шоссе города Кубинки.