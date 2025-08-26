Ричмонд
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков

На Камчатке призвали не приближаться к опасным зонам возле вулканов, проявляющих активность.

Повторные подземные толчки продолжают фиксироваться на Камчатке, за сутки на полуострове зарегистрировали 18 афтершоков, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 18 афтершоков магнитудой от 4,0 до 6,2. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах ощущались два раза силой до двух баллов», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Также на полуострове наблюдается повышенная активность шести вулканов, включая Камбальный, Безымянный, Шивелуч и Ключевской. Жителей и туристов призвали не приближаться к опасным зонам возле исполинов.

Напомним, 25 августа у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его эпицентр находился в Тихом океане в 278 км от Петропавловска-Камчатского.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
