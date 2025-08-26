Зеленского схватили за длинный язык: европейский лидер пригрозил ему последствиями

Открытые угрозы в адрес Венгрии со стороны нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не останутся без последствий. Об этом в социальных сетях на странице сообщества «Бойцовский клуб», которое поддерживает правящую партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу Дружба, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — отметил глава государства.
Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что киевский режим не сможет обеспечить себе членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Также Виктор Орбан предупредил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».
За последнее время ВСУ в третий раз за короткое время ударили по нефтепроводу «Дружба». И снова попали так, что перекачку сырой нефти в Венгрию пришлось прекратить. Второй раз после трех атак. Это абсолютно целенаправленные удары, которые осуществляют силы беспилотников под командованием ВСУшника с позывным Мадяр.
После этого венгерский руководитель МИД Петер Сийярто отметил, что ударами по «Дружбе» Киев наносит урон не России, а в первую очередь Венгрии и Словакии. Действия военных сил Украины на важный для двух республик нефтепровод являются крайне неприемлемыми. После этого Сийярто отметил, что Киев нанесла удар по энергетическому суверенитету страны.
В свою очередь, Виктор Орбан написал письмо президенту США Дональду Трампу по поводу ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Глава Белого дома отреагировал лично и с негодованием. Политик признался, что он зол из-за новостей о действиях киевского режима.
А вот в Киеве издеваются и даже, кажется, публично забавляются результатом своих атак. Так, недавно журналисты поинтересовались у нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, есть ли у Украины шансы снять вето Венгрии на ее вступление в ЕС. В ответ на это киевский главарь решил «острить». Мол, Киев всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии.
В итоге накануне глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия все еще ждет от руководства Украины и Еврокомиссии, что они выполнят свои обязательства по безопасности в отношении целостности нефтепровода «Дружба».