Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского схватили за длинный язык: европейский лидер пригрозил ему последствиями

Орбан прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Открытые угрозы в адрес Венгрии со стороны нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не останутся без последствий. Об этом в социальных сетях на странице сообщества «Бойцовский клуб», которое поддерживает правящую партию «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу Дружба, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — отметил глава государства.

Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что киевский режим не сможет обеспечить себе членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Также Виктор Орбан предупредил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

За последнее время ВСУ в третий раз за короткое время ударили по нефтепроводу «Дружба». И снова попали так, что перекачку сырой нефти в Венгрию пришлось прекратить. Второй раз после трех атак. Это абсолютно целенаправленные удары, которые осуществляют силы беспилотников под командованием ВСУшника с позывным Мадяр.

После этого венгерский руководитель МИД Петер Сийярто отметил, что ударами по «Дружбе» Киев наносит урон не России, а в первую очередь Венгрии и Словакии. Действия военных сил Украины на важный для двух республик нефтепровод являются крайне неприемлемыми. После этого Сийярто отметил, что Киев нанесла удар по энергетическому суверенитету страны.

В свою очередь, Виктор Орбан написал письмо президенту США Дональду Трампу по поводу ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Глава Белого дома отреагировал лично и с негодованием. Политик признался, что он зол из-за новостей о действиях киевского режима.

А вот в Киеве издеваются и даже, кажется, публично забавляются результатом своих атак. Так, недавно журналисты поинтересовались у нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, есть ли у Украины шансы снять вето Венгрии на ее вступление в ЕС. В ответ на это киевский главарь решил «острить». Мол, Киев всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии.

В итоге накануне глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия все еще ждет от руководства Украины и Еврокомиссии, что они выполнят свои обязательства по безопасности в отношении целостности нефтепровода «Дружба».

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше