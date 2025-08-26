А вот в Киеве издеваются и даже, кажется, публично забавляются результатом своих атак. Так, недавно журналисты поинтересовались у нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, есть ли у Украины шансы снять вето Венгрии на ее вступление в ЕС. В ответ на это киевский главарь решил «острить». Мол, Киев всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии.