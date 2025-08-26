Пять месяцев колонии получил водитель из Новосибирска за подделку прав

Сибиряк отдал за водительское удостоверение 60 тысяч рублей. При остановке сотрудниками ГИБДД все встало на свои места, подделка вскрылась.
Житель Сузунского района Новосибирской области осужден за покупку и использование поддельного водительского удостоверения категорий «В, В1, С, С1, М». Он приобрел права через интернет за 60 тыс. рублей, отправив свои данные и фото.
В мае 2025 года, предъявив подделку сотрудникам ГАИ, был задержан. Экспертиза подтвердила, что удостоверение изготовлено струйной печатью и выдано другому лицу. В результате судебного разбирательства, мужчина получил срок — 5 месяцев заключения.
Данный случай является ярким примером того, как попытка обойти закон может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.