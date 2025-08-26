Эксперт Лукацкий предрек увеличение мошенников в сервисе Яндекс Телемост

«Я не исключаю, что мошенники начнут более активно применять Яндекс Телемост, а также различные другие решения, предназначенные для проведения видеозвонков и видеоконференции. Они, скорее всего, появятся, потому что сейчас большого всплеска использования этих сервисов пока нет, так как пользователи используют либо то, что им было привычно, применяя различные средства обхода блокировок, либо начинают использовать то, что у них предустановлено на смартфонах. Это тот же самый Google Meet», — сказал собеседник издания.