Эксперт Лукацкий предрек увеличение мошенников в сервисе Яндекс Телемост

Злоумышленники в скором времени начнут более активно использовать Яндекс Телемост для совершения мошеннических действий. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил специалист по кибербезопасности Алексей Лукацкий.
«Я не исключаю, что мошенники начнут более активно применять Яндекс Телемост, а также различные другие решения, предназначенные для проведения видеозвонков и видеоконференции. Они, скорее всего, появятся, потому что сейчас большого всплеска использования этих сервисов пока нет, так как пользователи используют либо то, что им было привычно, применяя различные средства обхода блокировок, либо начинают использовать то, что у них предустановлено на смартфонах. Это тот же самый Google Meet», — сказал собеседник издания.
Лукацкий отметил, что другие сервисы, которые не так хорошо известны пользователям, не будут использовать злоумышленники для атак.
«Microsoft Teams многим знаком отчасти по корпоративному сегменту. Многие пользовались на работе и начинают им пользоваться в каких-то своих личных целях. А вот все остальное для пользователей обычно не очень известно, поэтому они не имеют соответствующих клиентов у себя на компьютере, из-за чего злоумышленники не будут использовать эти инструменты для атак, по крайней мере, активных», — добавил эксперт.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщили, что в России зафиксирован резкий рост звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь.