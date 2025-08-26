Дачникам раскрыли секреты защиты яблонь от плодожорки

Цикл развития у плодожорки сложный. Бабочки откладывают яйца на листья или завязи, через несколько дней из них появляются личинки. Они проникают внутрь плодов и питаются там больше месяца, после чего уходят в кокон и зимуют. Весной цикл повторяется. Именно поэтому регулярный уход за садом и обработка деревьев помогают сохранить урожай.