Дачникам раскрыли секреты защиты яблонь от плодожорки

В садах снова появилась одна из главных напастей — яблонная плодожорка. Этот вредитель способен лишить урожая даже самые ухоженные деревья. Агроном Светлана Михайлова рассказала KP.RU о способах борьбы с насекомым.
— Избавить от плодожорки раз и навсегда, к сожалению, не получится, бабочки прилетят из соседних садов. Так что червивые яблоки все равно будут. Но можно существенно снизить их количество, если постоянно ухаживать за садом. Вредители в первую очередь нападают на заброшенные деревья, — отметила эксперт.
Специалист посоветовала внимательно осматривать яблони и при первых признаках вредителей использовать препараты для защиты. По словам агронома, химические средства действуют надежнее, чем биопрепараты.
Цикл развития у плодожорки сложный. Бабочки откладывают яйца на листья или завязи, через несколько дней из них появляются личинки. Они проникают внутрь плодов и питаются там больше месяца, после чего уходят в кокон и зимуют. Весной цикл повторяется. Именно поэтому регулярный уход за садом и обработка деревьев помогают сохранить урожай.