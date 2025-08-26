Археологи нашли в Узбекистане доказательства древнего протоземледелия

Исследование показало, что каменные инструменты из пещеры Тода использовались для сбора и обработки диких злаков. Аналогичные орудия ранее находили в памятниках земледельческих культур Леванта. Это свидетельствует о почти одновременном спонтанном появлении протоземледельческих традиций в разных регионах Евразии, где благоприятствовали климатические условия. Открытие подтверждает теорию о независимом возникновении земледелия в нескольких очагах древнего мира, передает ТАСС.