Дмитриев заступился за Вуди Аллена, которого Киев пытается «отменить» из-за поездки в Москву

Ранее Life.ru сам Вуди Аллен в ответ на критику из Киева заявил, что, прекращение культурного диалога с Россией не является разумным решением. Участие известного режиссёра в московском мероприятии вызвало резкое осуждение со стороны Министерства иностранных дел Незалежной, которое назвало это «позором» и высказалось против использования культуры для «отбеливания преступлений». Во Львове даже отменили спектакль по пьесе Аллена, а самого его внесли в списки «Миротворца»*.