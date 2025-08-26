Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заступился за Вуди Аллена, которого Киев пытается «отменить» из-за поездки в Москву

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев ответил на критику в адрес американского режиссёра Вуди Аллена из-за его участия в Московской международной неделе кино.

Источник: Life.ru

«Россия не изолирована, а искусство должно строить мосты», — заявил Дмитриев.

В своём посте в соцсети Х он отметил, что те, кто пытается «отменить» Аллена, упускают суть и игнорируют более глубокий смысл происходящего. Российский чиновник подчеркнул важность культурного диалога даже в условиях международной напряжённости.

Ранее Life.ru сам Вуди Аллен в ответ на критику из Киева заявил, что, прекращение культурного диалога с Россией не является разумным решением. Участие известного режиссёра в московском мероприятии вызвало резкое осуждение со стороны Министерства иностранных дел Незалежной, которое назвало это «позором» и высказалось против использования культуры для «отбеливания преступлений». Во Львове даже отменили спектакль по пьесе Аллена, а самого его внесли в списки «Миротворца»*.

*Признан экстремистским, запрещён в РФ.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше