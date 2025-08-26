Ричмонд
Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла первый матч на US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно стартовала на US Open-2025, одержав победу в первом круге над американкой Алисией Паркс. Матч, проходивший на корте «Луи Армстронг Стэдиум», завершился с разгромным счетом 6:0, 6:1 в пользу пятой ракетки мира.

Андреева прошла в следующий раунд.

Встреча продолжалась всего 55 минут. Российская спортсменка не допустила ни одной двойной ошибки и эффективно реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, в то время как ее соперница совершила четыре ошибки на подаче.

Встреча продолжалась всего 55 минут. Российская спортсменка не допустила ни одной двойной ошибки и эффективно реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, в то время как ее соперница совершила четыре ошибки на подаче.

В следующем круге соревнований Мирре Андреевой предстоит встретиться с другой российской теннисисткой — Анастасией Потаповой. Поединок определит участника третьего раунда турнира.