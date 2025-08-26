Генерал Попов: готовность ВСУ активно применять «Длинный Нептун» — это блеф

Заслуженный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов в разговоре с aif.ru призвал не драматизировать, говоря о возможных ударах ВСУ ракетами «Длинный Нептун» по РФ.
Генерал-майор отметил, что у украинской армии слишком мало ракет, чтобы пытаться атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую области, Воронеж, Ростов-на-Дону или, например, Краснодар ракетами «Длинный Нептун».
«Система ПВО работает у нас и показывает, что достаточно хорошо работает. РЭБовские системы у нас тоже есть. У нас, знаете, возможности гораздо больше, чем сейчас у ВПК Украины. Поэтому я бы пока не драматизировал эти события», — сказал Попов.
Ранее СМИ писали, что на Украине продемонстрировали ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 км. Журналисты утверждают, что разработка велась якобы с ноября 2023 года, а испытания прошли в марте 2025 года.