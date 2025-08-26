Генерал Попов: готовность ВСУ активно применять «Длинный Нептун» — это блеф

«Система ПВО работает у нас и показывает, что достаточно хорошо работает. РЭБовские системы у нас тоже есть. У нас, знаете, возможности гораздо больше, чем сейчас у ВПК Украины. Поэтому я бы пока не драматизировал эти события», — сказал Попов.