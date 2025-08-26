Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов: готовность ВСУ активно применять «Длинный Нептун» — это блеф

На Украине продемонстрировали ракету «Длинный Нептун» дальностью до 1000 км.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов в разговоре с aif.ru призвал не драматизировать, говоря о возможных ударах ВСУ ракетами «Длинный Нептун» по РФ.

Генерал-майор отметил, что у украинской армии слишком мало ракет, чтобы пытаться атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую области, Воронеж, Ростов-на-Дону или, например, Краснодар ракетами «Длинный Нептун».

«Система ПВО работает у нас и показывает, что достаточно хорошо работает. РЭБовские системы у нас тоже есть. У нас, знаете, возможности гораздо больше, чем сейчас у ВПК Украины. Поэтому я бы пока не драматизировал эти события», — сказал Попов.

Ранее СМИ писали, что на Украине продемонстрировали ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 км. Журналисты утверждают, что разработка велась якобы с ноября 2023 года, а испытания прошли в марте 2025 года.