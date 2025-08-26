У 14 самолётов SSJ-100 нашли недостатки в конструкции фюзеляжа

У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) выявлена потенциальная возможность наличия конструктивных недостатков в фюзеляже, следует из письма ПАО «Яковлев» в Росавиацию от 15 мая 2025 года. Инофрмацию об этом публикуют «Известия».
«В процессе эксплуатации самолетов типа RRJ-95 выявлены отклонения типовой конструкции фюзеляжа», — добавили. в директиве Росавиации.
Обслуживанию подлежат 14 самолетов выпуска 2016 года с серийными номерами от 95104 до 95117.
Согласно данным портала russianplanes.net, самолёты SSJ-100, чьи номера указаны в директиве, эксплуатируются авиакомпаниями «Россия» (один самолет), «Азимут» (один самолет) и «Ямал» (пять самолетов). Остальные воздушные суда в настоящее время не находятся в активной эксплуатации.