У 14 самолётов SSJ-100 нашли недостатки в конструкции фюзеляжа

Согласно данным портала russianplanes.net, самолёты SSJ-100, чьи номера указаны в директиве, эксплуатируются авиакомпаниями «Россия» (один самолет), «Азимут» (один самолет) и «Ямал» (пять самолетов). Остальные воздушные суда в настоящее время не находятся в активной эксплуатации.