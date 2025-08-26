Ричмонд
Жители подтопленного поселка в Омской области не довольны компенсацией

Сумму в 15 тысяч рублей за подтопленные дома жители поселка Таврического назвали издевательством.

Источник: Комсомольская правда

Пост с осуждением суммы компенсации жителям Таврического за подтопленные дома появился вчера, 25 августа, в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

«Районный поселок Таврическое. Ленинский район. Над нами даже самолеты не летают. Не дороги, а реки. Детям в школу в “болотниках” придется идти? Приехавшего губернатора по центру провели, где относительно сухо. А компенсация? Да вы издеваетесь? Людям, у кого дома поплыли, 15 000 рублей выплатят — на одну дощечку что ли?», — говорится в сообщении.

На пост отреагировала администрация Таврического района. Деликатно обойдя вниманием сумму выплаты и состояние дороги до школы, чиновники очень подробно расписали куда жителям идти за выплатой и какие документы для этого необходимы.