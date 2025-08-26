Жители подтопленного поселка в Омской области не довольны компенсацией

«Районный поселок Таврическое. Ленинский район. Над нами даже самолеты не летают. Не дороги, а реки. Детям в школу в “болотниках” придется идти? Приехавшего губернатора по центру провели, где относительно сухо. А компенсация? Да вы издеваетесь? Людям, у кого дома поплыли, 15 000 рублей выплатят — на одну дощечку что ли?», — говорится в сообщении.