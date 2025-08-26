Романов: проблемы с электрикой в туалетах не могли вызвать крушение Boeing

Проблемы с электрикой из-за неисправностей с подачей воды в туалетах самолета Boeing 787−8 Dreamliner не могли привести к катастрофе в Индии. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
Ранее Майк Эндрюс, который представляет интересы семей жертв авиакатастрофы рассказал изданию Mirror, что неисправность системы подачи питьевой воды в туалетах могла привести к короткому замыканию в электропроводке и отключению двигателей.
«Гадать я не берусь, потому что же не знаем точную конструкцию, схему электричества самолета. При этом как сказал адвокат, я думаю, что такого не могло быть. Такие вещи блокируются. В принципе, это дело продумывается сразу при строительстве конструкций самолетов. Такие вещи дублируются. Я думаю, что это не простая схема самолета, это не просто какая-то кухня. Так что я считаю, что, скорее всего, нет», — сказал собеседник издания.
Пассажирский самолет Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада. По последним данным, общее число жертв составило 275.
Как следует из предварительного отчета о расследовании, причиной происшествия стало отключение подачи топлива в оба двигателя, что вызвало замешательство среди пилотов.