Нашелся пропавший 63-летний грибник из Новосибирска

63-летнего Владимира Старостенко, который исчез 25 августа в лесу Первомайского района Новосибирска нашли. Мужчина был обнаружен в удовлетворительном состоянии, хотя и сильно уставшим и обезвоженным. Вероятней всего сибиряк заблудился, когда увлекся сбором грибов и потерял ориентацию на местности.