Нашелся пропавший 63-летний грибник из Новосибирска

Сибиряк ушел в лес и исчез на продолжительное время. К поиску подключились не только близкие, но и волонтеры. Пенсионера нашли.

63-летнего Владимира Старостенко, который исчез 25 августа в лесу Первомайского района Новосибирска нашли. Мужчина был обнаружен в удовлетворительном состоянии, хотя и сильно уставшим и обезвоженным. Вероятней всего сибиряк заблудился, когда увлекся сбором грибов и потерял ориентацию на местности.

Благодаря слаженной работе спасателей и неравнодушных жителей города, которые прочесывали лес, пенсионер был успешно найден и доставлен домой.

Чувствует себя хорошо и благодарит всех, кто участвовал в его поисках.