Переплата за тепло: когда казахстанцам ждать возврата средств

Журналисты отметили, что за прошедший отопительный сезон казахстанцам должны вернуть переплаченные 1,6 млрд тенге. Они поинтересовались, сколько денег уже возвращено и в каком формате будет сделан возврат.
«Эту работу проводит Комитет по регулированию естественных монополий. 1,6 млрд тенге — эта та сумма, которая рассчитана исходя из перерасчета объемов потребления тепловой энергии потребителям, у которых нет приборов учета. Получается, мы сопоставили плановые и фактические данные по температуре — как мы знаем, зима в этом году была мягкая, был осуществлен перерасчет. Он касался 115 субъектов естественных монополий, и возврат будет осуществлен для 680 тыс. абонентов», — сказал Тимур Косымбаев.
По его словам, механизм возврата определен правилами.
«Предусматривается, что эти средства в будущем отопительном сезоне будут отражены на лицевом счете потребителя в виде сальдо — то есть за минусом. Таким образом, в следующем отопительном сезоне он (потребитель — прим.ред.) будет на разницу этой суммы платить меньше», — заверил спикер.
Тимур Косымбаев также ответил, почему казахстанцы не могут вместо перерасчета получить возврат деньгами.
«Мы отметили, что 1,6 млрд тенге — это 680 тыс. абонентов. И возвращать им эти средства, то есть осуществлять поиск тех, кто оплатил за эти счета, это очень сложно для администрирования — найти того, кто оплатил, и вернуть ему эти деньги. Эти механизмы занимают трудовые и временные ресурсы, которые накладываются на самого субъекта естественных монополий», — добавил он.