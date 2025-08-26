Вучич принес на брифинг подгузники для взрослых, объясняя необходимость перемен

Также Вучич сообщил, что в ходе беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии в ночь на четверг, 14 августа, пострадали более 60 граждан и 16 полицейских. Глава МВД Ивица Дачич ранее сообщал о пострадавших в Нови-Саде и других городах. По словам Вучича, 64 человека пострадали в помещении СПП в Нови-Саде, а 16 полицейских получили ранения, двое из них — серьезные.