Вучич принес на брифинг подгузники для взрослых, объясняя необходимость перемен

Президент Сербии Александр Вучич принес с собой на пресс-конференцию около десятка корзин, наполненных предметами первой необходимости, в том числе подгузниками для взрослых и влажными салфетками.
Он призвал граждан готовиться к предстоящим экономическим реформам, которые, по его словам, помогут пережить экономический спад в стране.
Вучич связал текущую ситуацию со «студенческо-блокадно-террористическим движением», однако, по замечаниям журналистов, смысл его высказываний остался неясен для присутствующих, сообщила газета Danas.
Ранее Вучич пообещал гражданам решительные действия властей в ближайшие 3−4 дня для установления мира и порядка в стране в связи с продолжающимися протестами, не уточнив, какие конкретно меры будут предприняты.
Также Вучич сообщил, что в ходе беспорядков у офисов Сербской прогрессивной партии в ночь на четверг, 14 августа, пострадали более 60 граждан и 16 полицейских. Глава МВД Ивица Дачич ранее сообщал о пострадавших в Нови-Саде и других городах. По словам Вучича, 64 человека пострадали в помещении СПП в Нови-Саде, а 16 полицейских получили ранения, двое из них — серьезные.