Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С Тимати взыскивают долги по ЖКХ

Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности за коммунальные платежи с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Информация поступила на основе судебных материалов.

Сумма задолженности рэпера не указана, сообщили ТАСС.

Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности за коммунальные платежи с рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Информация поступила на основе судебных материалов.

«Материалы поступили приставам от одного из мировых судей Москвы. В них указано, что музыкант вовремя не оплатил имеющуюся задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени», — указано в материале ТАСС. Отмечается, что из-за задолженности приставы начали исполнительное производство. Сумма долга рэпера не указана.

Ранее суд уже удовлетворял иски к Тимати о взыскании задолженностей по коммунальным платежам и взносам на капитальный ремонт, поданные Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма также не раскрывалась.