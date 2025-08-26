С 1 сентября для охотников вводят новый обязательный экзамен

Все желающие должны будут сдать тест на «охотничий минимум».
С 1 сентября в России ужесточаются правила получения охотничьего билета. Сообщается, что теперь все впервые получающие документ или восстанавливающие его после аннулирования должны будут пройти обязательное тестирование на знание «охотничьего минимума».
Согласно постановлению правительства РФ, ранее процедура лишь предполагала ознакомление с требованиями под подпись без какой-либо проверки усвоения материала. Как поясняется в сопроводительных материалах к документу, такая практика не гарантировала получения необходимых знаний, что подтверждается статистикой несчастных случаев на охоте.
Уточняется, что экзамен будет представлять собой бесплатное тестирование из 100−200 вопросов, на которое отводится не менее минуты на каждый вопрос. Проходным баллом считается 75% правильных ответов. Те, кто не сдаст тест с первой попытки, смогут повторить попытку не ранее чем через месяц.