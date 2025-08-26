С 1 сентября для охотников вводят новый обязательный экзамен

Уточняется, что экзамен будет представлять собой бесплатное тестирование из 100−200 вопросов, на которое отводится не менее минуты на каждый вопрос. Проходным баллом считается 75% правильных ответов. Те, кто не сдаст тест с первой попытки, смогут повторить попытку не ранее чем через месяц.