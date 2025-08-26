К 1 сентября готовы: в омской мэрии рассказали о подготовке к учебному году

В прошлом году для омских школ закупили единый госучебник по истории для 10−11 классов, в этом — такой же учебник для 5−7 классов. Кроме того, для 9-х классов приобретены учебники по алгебре, геометрии, химии, информатике, физике; физика для 10 класса, и математика для 3 класса. Также для первоклассников закуплены прописи и рабочие тетради по математике, рабочие тетради по английскому языку для второклассников (первый год обучения).