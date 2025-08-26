К 1 сентября готовы: в омской мэрии рассказали о подготовке к учебному году

В День знаний свои двери для ребят распахнет 151 школа. За парты в этом учебном году сядут 137 тысяч школьников, из них 11 399 — первоклашки. Как рассказала первый заместитель директора департамента образования Лариса Жукова, в этом году на подготовку к новому учебному году было выделено 275,5 млн рублей.
«В 40 школах и 40 детских садах были отремонтированы и заменены оконные блоки, двери, входные группы. В 12 школах и 22 детских садах прошел частичный ремонт кровли. В 15 учреждениях образования отремонтированы системы горячего водоснабжения и отопления», — рассказала Жукова.
Около 15 млн ушло на выполнение требований МЧС, порядка 20 млн выделено школам на снос и кронирование аварийных и старых деревьев. В настоящий момент все школы приняты к работе специальной комиссией, Как пояснила Лариса Жукова, при приемке школ оценивалось, прежде всего, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, возможность организации питания в школьной столовой, антитеррористическая защищенность.
Фото: Владимир Казионов.
Представитель депобразования заверила — возможность завтраков и обедов в школьных столовых есть сегодня у всех, кто этого хочет. Для школьников с 1 по 4 класс питание бесплатно, его оплачивает бюджет. Для учеников 5−11 классов поход в школьную столовую обойдется в 110−140 рублей в день, что соответствует уровню прошлого года.
— Ученики 1−4 классов охвачены питанием на 100%, в более старших классах на этот вопрос уже влияют предпочтения родителей и самих ребят, поэтому охват здесь составляет примерно 70%, — пояснила представитель департамента.
Кроме того, существует порядка пяти льготных категорий, школьное питание для таких школьников либо бесплатно совсем, либо дотируется за счет бюджета. Что касается учебников, то библиотечный фонд обновляется планомерно — в стране идет формирование единого образовательного пространства, постепенно школы получают государственные учебники с единым содержанием.
В прошлом году для омских школ закупили единый госучебник по истории для 10−11 классов, в этом — такой же учебник для 5−7 классов. Кроме того, для 9-х классов приобретены учебники по алгебре, геометрии, химии, информатике, физике; физика для 10 класса, и математика для 3 класса. Также для первоклассников закуплены прописи и рабочие тетради по математике, рабочие тетради по английскому языку для второклассников (первый год обучения).
В целом на приобретение учебников и пособий из бюджета было выделено свыше 111 млн рублей. Вся литература уже поступила в школьные библиотеки.
Фото: Владимир Казионов.
Особое внимание при подготовке школ уделялось безопасности дорожного движения: разметке, освещению, установке дорожных знаков возле учреждений образования. Как сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, возле учреждений образования установлено восемь светофорных комплексов, обновлено более 220 пешеходных переходов. Все предписания Госавтоинспекции школы в полном объеме выполнили к началу учебного года.
Однако специалисты подчеркивают: какие бы меры не предпринимались органами власти, главное — это научить ребенка правилам и разумному поведению на дороге. Задача, в первую очередь, для родителей.
Также Вадим Кормилец призвал к осторожности водителей — вблизи образовательных учреждений нужно быть предельно внимательными.
— Важно оценить не только то, что происходит непосредственно на дороге, но и обстановку в 400 метрах от нее, ведь ребенок может выбежать неожиданно, — подчеркнул глава дептранспорта.
Вадим Кормилец напомнил: наличие светоотражающих элементов на одежде и амуниции школьника — дополнительная страховка от ЧП. В темное время суток это поможет водителю заблаговременно его заметить.