Стало известно, сколько нужно выпивать кофе, чтобы продлить жизнь

Утренняя чашка кофе давно стала привычным ритуалом для миллионов людей по всему миру. Однако, как показывают исследования, этот напиток не только помогает проснуться, но и способен приносить заметную пользу для организма.
Ученые из Университета Западной Вирджинии и Университета штата Морган (США) проанализировали результаты десятков долгосрочных наблюдений и опубликовали выводы в журнале Nutrients. Их работа основана на масштабных когортных исследованиях, которые велись в течение десятилетий и охватывали большие группы населения, позволяя выявить связь между образом жизни и риском развития заболеваний.
Согласно полученным данным, умеренное регулярное потребление кофе — от трёх до пяти чашек в день — ассоциируется с более низким риском преждевременной смерти и тяжелых заболеваний, включая диабет, инсульт, респираторные патологии и когнитивные расстройства. Более того, напиток может снижать вероятность развития некоторых видов рака, в частности печени и матки.
Специалисты объясняют положительный эффект кофе рядом механизмов: он способен стабилизировать уровень сахара в крови, ускорять обмен веществ и сжигание жиров, уменьшать воспалительные процессы и даже улучшать работу дыхательной системы. Также отмечается, что кофе может способствовать гидратации, повышать физическую выносливость и ускорять восстановление кишечника после хирургических вмешательств.
Опасения прошлого, касавшиеся риска гипертонии, аритмий или онкологии, во многом были опровергнуты. Тем не менее ученые подчеркивают, что чрезмерное употребление кофе может вызвать тревожность, бессонницу и другие нежелательные последствия. Беременным женщинам специалисты советуют ограничить суточное потребление кофеина до 200 миллиграммов.
В целом, вывод исследователей однозначен: при умеренном употреблении кофе можно считать полезным напитком, особенно если избегать излишков сахара и жирных сливок.
