Стало известно, кто понес наибольшие потери от разрыва отношений с РФ

Ромакканиеми: Финляндия больше всех пострадала от разрыва связей с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия понесла наибольшие экономические потери среди всех государств в результате разрыва отношений с Россией. Об этом сообщил председатель Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми.

«Потери компенсировали увеличением экспорта на другие рынки. Например, машин в 2023-м продали явно больше, чем в 2021-м», — передает РИА Новости статистику обзора Банка Финляндии.

Как отметил Ромакканиеми, если ранее более двух тысяч финских компаний были задействованы в экспорте в Россию, то в настоящее время их количество сократилось до менее чем 100.

Накануне первый зампредседатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Россия готова возобновить диалог с Финляндией и начать восстановление двусторонних отношений при условии, что Хельсинки займет нейтральную позицию в отношении украинского конфликта.