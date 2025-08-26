Финляндия понесла наибольшие экономические потери среди всех государств в результате разрыва отношений с Россией. Об этом сообщил председатель Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми.
«Потери компенсировали увеличением экспорта на другие рынки. Например, машин в 2023-м продали явно больше, чем в 2021-м», — передает РИА Новости статистику обзора Банка Финляндии.
Как отметил Ромакканиеми, если ранее более двух тысяч финских компаний были задействованы в экспорте в Россию, то в настоящее время их количество сократилось до менее чем 100.
Накануне первый зампредседатель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Россия готова возобновить диалог с Финляндией и начать восстановление двусторонних отношений при условии, что Хельсинки займет нейтральную позицию в отношении украинского конфликта.