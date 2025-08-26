В переходе на метро «Красный проспект» в Новосибирске открылась стихосушка

В Новосибирске в 2016 году стартовал проект, созданный и организованный сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Октябрьского района. Художественная акция «Стихосушка» призвана объединить усилия художников и поэтов. Результатом их совместной работы становится неповторимая открытка, сочетающая в себе уникальный стиль и содержание стихотворения.