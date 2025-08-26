Ричмонд
В переходе на метро «Красный проспект» в Новосибирске открылась стихосушка

Четверостишья размещены на картинах, стихи о любви, жизни и природе.

В переходе между станциями «Красный проспект» и «Сибирская» представлена очередная фотовыставка ежегодной молодежной акции по обмену поэзией «Стихосушка».

В Новосибирске в 2016 году стартовал проект, созданный и организованный сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Октябрьского района. Художественная акция «Стихосушка» призвана объединить усилия художников и поэтов. Результатом их совместной работы становится неповторимая открытка, сочетающая в себе уникальный стиль и содержание стихотворения.

Организаторы предоставили новую категорию «Тандем с Великим», где творческим дуэтам предлагалось работать с произведениями выдающихся российских деятелей искусства, чьи юбилеи будут отмечаться в 2025 году.

Организаторы надеются, что «Стихосушка» станет не только площадкой для творческого самовыражения, но и внесет свой вклад в популяризацию русской литературы и искусства среди молодежи.