В переходе на метро «Красный проспект» в Новосибирске открылась стихосушка

Четверостишья размещены на картинах, стихи о любви, жизни и природе.
В переходе между станциями «Красный проспект» и «Сибирская» представлена очередная фотовыставка ежегодной молодежной акции по обмену поэзией «Стихосушка».
В Новосибирске в 2016 году стартовал проект, созданный и организованный сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Октябрьского района. Художественная акция «Стихосушка» призвана объединить усилия художников и поэтов. Результатом их совместной работы становится неповторимая открытка, сочетающая в себе уникальный стиль и содержание стихотворения.
Организаторы предоставили новую категорию «Тандем с Великим», где творческим дуэтам предлагалось работать с произведениями выдающихся российских деятелей искусства, чьи юбилеи будут отмечаться в 2025 году.
Организаторы надеются, что «Стихосушка» станет не только площадкой для творческого самовыражения, но и внесет свой вклад в популяризацию русской литературы и искусства среди молодежи.