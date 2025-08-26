Никаких вестей уже 48 дней. Мужчина надел панаму и галоши, вышел из дома в деревне и исчез

Уже почти два месяца идут поиски пропавшего 67-летнего Владимира Вагапова из Миякинского района Башкирии. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже 48 дней, 9 июля он ушел из дома в деревне Новомихайловка и до сих пор не вернулся обратно. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые с проседью волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную рубашку, шорты цвета хаки, зеленые галоши и панаму.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.