Никаких вестей уже 48 дней. Мужчина надел панаму и галоши, вышел из дома в деревне и исчез

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже 48 дней, 9 июля он ушел из дома в деревне Новомихайловка и до сих пор не вернулся обратно. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые с проседью волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную рубашку, шорты цвета хаки, зеленые галоши и панаму.