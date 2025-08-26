Ричмонд
Лукацкий оценил безопасность звонков через Google Meet и Microsoft Teams

Эксперт отметил, что Google Meet или Microsoft Teams мало чем отличаются от всех остальных инструментов.

Источник: Аргументы и факты

Сервисы Google Meet и Microsoft Teams используют те же самые механизмы шифрования, что и другие инструменты для видеоконференции. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил специалист по кибербезопасности Алексей Лукацкий.

«Как и в любом инструменте для видеоконференции, в Google Meet и Microsoft Teams встроено шифрование, стандартный механизм обеспечения конфиденциальности. И в этом плане Google Meet или Microsoft Teams мало чем отличаются от всех остальных инструментов. Они все применяют плюс-минус одни и те же протоколы, одни и те же подходы к шифрованию, одни и те же способы проверки подлинности самого пользователя. Поэтому в этом плане инструментарий практически ничем не отличается, именно с точки зрения механизмов защиты», — сказал собеседник издания.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщал aif.ru, что при плохом качестве связи в мессенджерах WhatsApp* или Telegram можно пользоваться другими платформами, которые уже достаточно зарекомендовали себя.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.