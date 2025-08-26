В Омске Любинский проспект останется пешеходным до октября

Проект «Пешеходный Любинский» — перекрытие улицы Ленина на выходные дни — изначально был рассчитан на три летних месяца. Однако, 24 августа, в прогубернаторских СМИ было запущено голосование с вопросом от Виталия Хоценко: «Продолжим работу проекта “Пешеходный Любинский” в сентябре?». В опросе поучаствовали почти 11 тысяч человек. По итогу: 76% голосов поддержали продление проекта на первый осенний месяц.