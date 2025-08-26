Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске Любинский проспект останется пешеходным до октября

Первоначально сделать пешеходным участок одной из главных улиц города власти планировали только на лето.

Источник: Комсомольская правда

Любинский проспект останется, судя по всему, пешеходным еще и в сентябре. Об этом написал губернатор Омской области в своем телеграм-канале.

«Омичи поддержали продолжение проекта “Пешеходный Любинский” в сентябре. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании и выразил свое мнение!», — говорится в сообщении.

Проект «Пешеходный Любинский» — перекрытие улицы Ленина на выходные дни — изначально был рассчитан на три летних месяца. Однако, 24 августа, в прогубернаторских СМИ было запущено голосование с вопросом от Виталия Хоценко: «Продолжим работу проекта “Пешеходный Любинский” в сентябре?». В опросе поучаствовали почти 11 тысяч человек. По итогу: 76% голосов поддержали продление проекта на первый осенний месяц.