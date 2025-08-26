Ричмонд
В Прикамье завершено расследование убийства

В Чернушке закончено расследование уголовного дела в отношении жителя Перми. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в селе Трун Чернушинского муниципального округа в ночь с 4 на 5 мая произошла ссора на почве личных неприязненных отношений между 65-летним потерпевшим и его 26-летним знакомым. Фигурант избил пожилого мужчину кулаками по голове и туловищу. Тот скончался на месте происшествия от повреждений. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.