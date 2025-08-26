Неправильные названия рек и деревень нашли на знаках в Иркутской области

В Иркутской области проверяют дорожные знаки на правильность написания названий населённых пунктов и рек. Если обнаруживается ошибка, они сообщают об этом дорожным службам для исправления. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутской области.
«Согласно действующим правилам не допускается, к примеру, сокращение наименования. Если река называется “Большая Осиновка”, значит и на указателе она должна быть написана именно так. Написание “Б. Осиновка” — будет являться ошибкой», — поясняет начальник отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Елена Владимировна Малитовская.
За последние два года было найдено и исправлено 7 таких ошибок. С начала 2025 года выявлено уже 4 неправильных указателя.
Среди примеров исправлений: река Хара-Мурин (было «Мурино»), река Шонхайха (было «Шанхай») и посёлок Вдовина (было «Вдовино»). Правильное написание географических названий помогает сохранять исторические названия и обеспечивает точность навигации для водителей.