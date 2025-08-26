Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неправильные названия рек и деревень нашли на знаках в Иркутской области

Среди примеров исправлений: река Хара-Мурин (было «Мурино»), река Шонхайха (было «Шанхай») и посёлок Вдовина (было «Вдовино»).

Источник: Росреестр по Иркутской области

В Иркутской области проверяют дорожные знаки на правильность написания названий населённых пунктов и рек. Если обнаруживается ошибка, они сообщают об этом дорожным службам для исправления. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутской области.

«Согласно действующим правилам не допускается, к примеру, сокращение наименования. Если река называется “Большая Осиновка”, значит и на указателе она должна быть написана именно так. Написание “Б. Осиновка” — будет являться ошибкой», — поясняет начальник отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Елена Владимировна Малитовская.

За последние два года было найдено и исправлено 7 таких ошибок. С начала 2025 года выявлено уже 4 неправильных указателя.

Среди примеров исправлений: река Хара-Мурин (было «Мурино»), река Шонхайха (было «Шанхай») и посёлок Вдовина (было «Вдовино»). Правильное написание географических названий помогает сохранять исторические названия и обеспечивает точность навигации для водителей.