Неправильные названия рек и деревень нашли на знаках в Иркутской области

«Согласно действующим правилам не допускается, к примеру, сокращение наименования. Если река называется “Большая Осиновка”, значит и на указателе она должна быть написана именно так. Написание “Б. Осиновка” — будет являться ошибкой», — поясняет начальник отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Елена Владимировна Малитовская.