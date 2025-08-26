Ричмонд
Роспотребнадзор разъяснил красноярцам права при оплате покупок через QR-код

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю официально разъяснило ситуацию с оплатой товаров через QR-коды в магазинах.

Как сообщили в ведомстве, отказ принимать оплату через QR-код является правомерным и не нарушает права потребителей.

Согласно федеральному законодательству, торгующие организации обязаны предоставлять покупателям лишь два варианта оплаты:

Наличными денежными средствами;

Безналичным расчетом через национальную систему платежных карт «Мир».

Использование QR-кодов для оплаты остается на усмотрение самой торговой точки. «Магазин вправе, но не обязан предоставлять такую возможность», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Разъяснения были даны в ответ на жалобу потребителя, столкнувшегося с отказом в приеме оплаты через QR-код. В надзорном ведомстве отметили, что продавцы не несут административной ответственности за отсутствие данной опции.

Эксперты рекомендуют покупателям заранее уточнять доступные способы оплаты, особенно при совершении крупных покупок. При этом наличие QR-оплаты может указывать на современный уровень сервиса торговой точки, но ее отсутствие не является нарушением.