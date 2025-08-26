Казна растет: в мэрии отчитались о доходах и расходах в 2025 году

Как сообщила директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова, на сегодняшний день доходы городского бюджета на 2025 год составляют 43, 2 млрд рублей, расходы — 45,4 млрд рублей, дефицит — 2, 2 млрд рублей. Ольга Илютикова напомнила — это выше первоначально утвержденных значений на 4,7 млрд рублей. Изменения в бюджет Омский горсовет принимал не единожды, и каждый раз — со знаком плюс.
— Рост обеспечен как за счет межбюджетных трансфертов, так и за счет роста собственных источников. Например, на 539 млн рублей увеличились налоговые поступления, в основном за счет налога на доходы физических лиц, на 150 млн выросли неналоговые доходы. Расходы по сравнению с первоначальными параметрами увеличились на 6,2 млрд рублей, увеличен и размера дефицита на 1,5 млрд рублей, — рассказала глава депфинансов.
В целом за первое полугодие 2025 года в доходную часть городского бюджета поступило более 20 млрд рублей — 46% от прогнозируемых годовых цифр. Налоговые доходы составили 7,3 млрд, неналоговые — 2,3 млрд, безвозмездные поступления — 10,4 млр рублей, из них из вышестоящих бюджетов получено 10,1 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года поступления в казну увеличились на 7,9% или на 1,5 млрд рублей. Причем такую положительную тенденцию эксперты прогнозируют на весь 2025 год.
Фото: Владимир Казионов.
Отдельно главный финансист города остановилась на относительно новой в бюджете строке — инфраструктурном сборе с застройщиков. К 1 августа эта сумма составила 466 млн рублей. За счет средств застройщиков будут построены два детских сада — по проспекту Мира, 65А в Советском округе и в микрорайоне № 3 района «Амурский».
Вектор — социальная сфера.
Расходы бюджета за первое полугодие 2025 года составили 22 млрд рублей — 48% от годового плана. Это на 2, млрд (на 15%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как подчеркнула Ольга Илютикова, бюджет Омска сохраняет свою социальную направленность.
— За первое полугодие социальная сфера получила наибольшее внимание, на нее направленно 13 млрд рублей, или почти 59% от общей суммы произведенных расходов в отчетном периоде, — отметила финансист.
К примеру, в целом на 2025 год на отрасль образования планируется затратить 23 484,9 млн рублей. За первое полугодие на эти цели уже направлено 11 426,5 млн — 48,7% от годового плана.
Так на проведение капитального ремонта в 17 учреждениях образования дополнительно было направлено 570 млн рублей, в итоге расходы по этой статье превысили плановые значения и составили 2 132 млн рублей. На текущий ремонт учреждений образования было направлено 355 млн (плановое значение — 349 млн), строительство и материально-техническое оснащение школы в микрорайоне «Серебряный берег» — 293 млн (план — 140 млн).
Расходы на ЖКХ.
Рост доходной части позволил муниципалитету увеличить финансирование не только социальной сферы, но и расходы на развитие производственной инфраструктуры. В целом на ЖКХ, дороги и охрану природы направлено 7,2 млрд рублей — 33% от годовых плановых значений.
Беспрецедентная сумма — 3,3 млрд рублей- направлена в дорожный фонд. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличилось почти вдвое.
— Если раньше из областного бюджета на эти цели выделялось от 600 до 800 млн, то в этом году в дорожный фонд города впервые был направлен миллиард. Из них 150 млн — это целевые средства на приобретение дорожной техники, — отметила Ольга Илютикова.
Увеличение дефицита бюджета в том числе было связано с необходимостью направить дополнительные средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Дополнительно на расселение трех таких домов будет направлено 400 млн рублей, общий объем финансирования составит 850 млн.
На строительство линий наружного освещения удалось привлечь 100 млн рублей. В первую очередь они пойдут на выполнение судебных решений об обустройстве ЛНО, полностью закрыть этот вопрос администрация планирует в 2027 году.
На реализацию мероприятий национальных проектов в 2025 году предусмотрено 6,9 млрд рублей, исполнение за первое полугодие составило 3,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатели выросли в два раза — на 1,6 млрд рублей.
Как рассказала Ольга Илютикова, впервые в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» город получит порядка 500,4 млн рублей на ремонт сетей «Тепловой компании». Деньги уже пришли, по 11 объектам отыграны контракты. Расходование средств будет полностью подконтрольно казначейству. Деньги подрядчикам будут перечисляться только после подтверждения поставок материалов и выполнения работ, которые будут проводиться в 2025—2026 годах.
Резюмируя, директор департамента финансов отметила -бюджетных ресурсов для воплощения ключевых задач на этот год у города достаточно.