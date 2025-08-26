Казна растет: в мэрии отчитались о доходах и расходах в 2025 году

В целом за первое полугодие 2025 года в доходную часть городского бюджета поступило более 20 млрд рублей — 46% от прогнозируемых годовых цифр. Налоговые доходы составили 7,3 млрд, неналоговые — 2,3 млрд, безвозмездные поступления — 10,4 млр рублей, из них из вышестоящих бюджетов получено 10,1 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года поступления в казну увеличились на 7,9% или на 1,5 млрд рублей. Причем такую положительную тенденцию эксперты прогнозируют на весь 2025 год.