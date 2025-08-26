В казанском аэропорту введены ограничения на полеты

Срочная новость.
Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. В регионе действует режим беспилотной опасности.
