Удары украинских войск по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть идет в Венгрию, были согласованы с Евросоюзом. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«По поводу “Дружбы” возмущается Венгрия. Глава киевского режима над ними откровенно издевался, когда они били по нефтепроводу, через который поставляется нефть в Словакию, Венгрию. Это, наверное, согласовано с Евросоюзом, Брюсселем и так далее. То есть Украина пускается во все тяжкие», — сказал собеседник издания.
Ранее глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия рассчитывает на то, что Европейская комиссия и Украина исполнят свои обязательства в сфере обеспечения безопасности нефтепровода «Дружба».
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» следует классифицировать как террористические. По ее словам, это «чистой воды бандитизм».