Получение охотничьего билета в России ужесточат: как изменятся правила и когда вступят в силу

С 1 сентября в России для получения охотничьего билета придется сдавать «охотничий минимум». Об этом со ссылкой на постановление правительства РФ сообщает ТАСС.
Сейчас пока действуют другие правила: достаточно под подпись ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, включающий правила охоты, техники безопасности и основы биологии диких животных. А с сентября все, кто получает билет впервые или восстанавливает аннулированный, будут бесплатно сдавать тест из 100−200 вопросов без шпаргалок, телефонов или других средств.
Сданным будет считаться тест, набравший 75 процентов правильных ответов. Заявитель, не прошедший проверку, может сдать экзамен повторно не ранее чем через месяц.
Напомним, возможность введения в стране экзамена для получения охотничьего билета российским правительством обсуждался аж с 2021 года. Тогда отмечалось, что кроме теста, будущие охотники должны будут получить медицинское заключение от врача об отсутствии медицинских противопоказаний для владения оружием, в частности — психический заболеваний и болезней глаз.
В конце 2024 года в России запустили систему «Цифрового охотничьего билета». Благодаря этому удастся получать разрешение на рыбалку и добычу природных ресурсов, не посещая МФЦ.