Получение охотничьего билета в России ужесточат: как изменятся правила и когда вступят в силу

Сейчас пока действуют другие правила: достаточно под подпись ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, включающий правила охоты, техники безопасности и основы биологии диких животных. А с сентября все, кто получает билет впервые или восстанавливает аннулированный, будут бесплатно сдавать тест из 100−200 вопросов без шпаргалок, телефонов или других средств.