Мигранты в теплицах и кафе: силовики Красноярска подвели итоги масштабного рейда

Следственный комитет совместно с силовыми ведомствами провел масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Красноярске и Березовском районе. Мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения:
18 иностранцев находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства;
В отношении 16 лиц рассматривается вопрос о принудительном выдворении;
Зафиксировано 31 административное правонарушение;
Выявлены 5 фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет.
Особое внимание уделялось проверке причастности иностранцев к нераскрытым преступлениям. Следователи-криминалисты взяли образцы ДНК у всех проверенных лиц для сверки с федеральной базой геномной информации.
Дополнительно двум мужчинам, недавно получившим российское гражданство, вручены направления для постановки на воинский учет.
Все выявленные нарушения получат правовую оценку. Рассматривается вопрос о возбуждении новых уголовных дел по фактам организации незаконной миграции.