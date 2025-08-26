Ричмонд
Мигранты в теплицах и кафе: силовики Красноярска подвели итоги масштабного рейда

Следственный комитет совместно с силовыми ведомствами провел масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Красноярске и Березовском районе. Мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

В рейде были задействованы сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ и Пограничного управления ФСБ. Силовики проверили три объекта общепита, общежитие и тепличные комплексы, где было установлено 176 иностранных граждан.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения:

18 иностранцев находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства;

В отношении 16 лиц рассматривается вопрос о принудительном выдворении;

Зафиксировано 31 административное правонарушение;

Выявлены 5 фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет.

Особое внимание уделялось проверке причастности иностранцев к нераскрытым преступлениям. Следователи-криминалисты взяли образцы ДНК у всех проверенных лиц для сверки с федеральной базой геномной информации.

Дополнительно двум мужчинам, недавно получившим российское гражданство, вручены направления для постановки на воинский учет.

Все выявленные нарушения получат правовую оценку. Рассматривается вопрос о возбуждении новых уголовных дел по фактам организации незаконной миграции.