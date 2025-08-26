Пугачева может потерять права на товарный знак «Алла Борисовна»

По информации Telegram-канала Mash, прибрежную территорию около частного дома Аллы Пугачевой в подмосковном городе Солнечногорске выставят на аукцион для последующей сдачи в аренду. Дом находится в поселке Малые Бережки на первой линии Истринского водохранилища в 45 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. При этом в середине мая стало известно, что особняк певицы резко подешевел на 22 миллиона рублей — до 130 миллионов.