Пугачева может потерять права на товарный знак «Алла Борисовна»

Певица Алла Пугачева может лишиться прав на свой товарный знак «Алла Борисовна», зарегистрированный в 1997 году.
С тех пор артистка несколько раз продлевала его срок действия, последний раз — в 2016 году. Теперь он будет действовать до 25 апреля 2026 года.
Как следует из данных Роспатента, если певица не продлит регистрацию, она рискует потерять эксклюзивное право на использование своего имени для производства и продажи различных товаров, включая одежду, головные уборы, табак и игрушки.
Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, в настоящее время проживает с семьей за рубежом и активно путешествует, передает РИА Новости.
По информации Telegram-канала Mash, прибрежную территорию около частного дома Аллы Пугачевой в подмосковном городе Солнечногорске выставят на аукцион для последующей сдачи в аренду. Дом находится в поселке Малые Бережки на первой линии Истринского водохранилища в 45 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. При этом в середине мая стало известно, что особняк певицы резко подешевел на 22 миллиона рублей — до 130 миллионов.