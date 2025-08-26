Крымский мост — ситуация утром во вторник

Так, по состоянию на 6 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 68 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
При этом еще час назад проезд был свободен в обе стороны.
По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.