Крымский мост — ситуация утром во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник начала собираться очередь на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

Так, по состоянию на 6 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 68 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

При этом еще час назад проезд был свободен в обе стороны.

По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.

Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.