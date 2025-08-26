В лесах Новосибирской области потерялись семь человек

Поиски проводились в нескольких районах, в том числе Мошково и Черепаново.
За последнюю неделю в лесных массивах Новосибирской области зафиксировано семь инцидентов, связанных с пропажей людей. Спасательные операции развернулись в Новосибирском, Мошковском, Куйбышевском, Чановском и Черепановском районах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС НСО.
Согласно имеющимся данным, все пропавшие граждане — люди пожилого возраста, в диапазоне от 50 до 70 лет. Отмечается, что каждый из них углубился в лес в одиночку. Лишь одному удалось самостоятельно найти обратный путь, тогда как один из случаев обернулся летальным исходом.
Детали происшествий: 20 августа — зарегистрирована пропажа человека вблизи Новоалексеевки, впоследствии найден живым. 23 августа — исчезновение сразу троих людей (двое обнаружены, один погиб). 24 августа — еще три человека заблудились в лесу, но все они были успешно найдены.