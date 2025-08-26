Ричмонд
В аэропорту Казани введены ограничения

В аэропорту Казань введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. Причиной ограничения названо обеспечение безопасности полетов.

Ограничение на прием и выпуск воздушных судов в Казани происходит на фоне объявленного на территории Республики Татарстан режима «Беспилотная опасность». Информацию об этом разослало РСЧС России.