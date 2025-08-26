В Пулково и аэропорту Пскова ввели временные ограничения

Взлёт и посадка воздушных судов временно ограничены в петербургском аэропорту Пулково и воздушной гавани Пскова, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Пулково; Псков. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.
По его словам, соответствующие меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Пресс-секретарь также отметил, что ограничения в ряде районов Ленинградской области повлияли на использование воздушных трасс для полётов в Калининград и обратно.
Кореняко добавил, что вследствие этого может измениться расписание рейсов в калининградском аэропорту Храброво.
Напомним, 24 августа в Пулково и аэропорту Пскова уже вводились ограничения на приём и отправку авиарейсов.