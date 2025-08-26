Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково и аэропорту Пскова ввели временные ограничения

В Росавиации предупредили, что расписание рейсов в аэропорту Калининграда может измениться.

Источник: Аргументы и факты

Взлёт и посадка воздушных судов временно ограничены в петербургском аэропорту Пулково и воздушной гавани Пскова, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Пулково; Псков. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

По его словам, соответствующие меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Пресс-секретарь также отметил, что ограничения в ряде районов Ленинградской области повлияли на использование воздушных трасс для полётов в Калининград и обратно.

Кореняко добавил, что вследствие этого может измениться расписание рейсов в калининградском аэропорту Храброво.

Напомним, 24 августа в Пулково и аэропорту Пскова уже вводились ограничения на приём и отправку авиарейсов.