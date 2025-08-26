Мощи святителя Тихона доставят в Красноярск в рамках всероссийского паломничества

Ковчег с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, будет принесен в краевую столицу 8−9 сентября.
Как сообщает пресс-служба Красноярской епархии, святыня будет доступна для поклонения верующих в Покровском кафедральном соборе.
Принесение мощей приурочено к 100-летию со дня кончины святителя и осуществляется по благословению патриарха Кирилла. Маршрут паломничества охватит около 90 городов России и Белоруссии, начавшись из московского Донского монастыря и завершившись 9 октября.
Святитель Тихон возглавил Русскую православную церковь в 1917 году, став одиннадцатым патриархом Московским. Канонизирован в лике святых в 1989 году как первый предстоятель в сонме новомучеников и исповедников Российских.
Верующие смогут приложиться к мощам и вознести молитвы о мире, укреплении веры и семейном благополучии. Для обеспечения порядка и комфортного доступа к святыне будет организовано дежурство духовенства и волонтеров.