Мощи святителя Тихона доставят в Красноярск в рамках всероссийского паломничества

Ковчег с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, будет принесен в краевую столицу 8−9 сентября.

Как сообщает пресс-служба Красноярской епархии, святыня будет доступна для поклонения верующих в Покровском кафедральном соборе.

Принесение мощей приурочено к 100-летию со дня кончины святителя и осуществляется по благословению патриарха Кирилла. Маршрут паломничества охватит около 90 городов России и Белоруссии, начавшись из московского Донского монастыря и завершившись 9 октября.

Святитель Тихон возглавил Русскую православную церковь в 1917 году, став одиннадцатым патриархом Московским. Канонизирован в лике святых в 1989 году как первый предстоятель в сонме новомучеников и исповедников Российских.

Верующие смогут приложиться к мощам и вознести молитвы о мире, укреплении веры и семейном благополучии. Для обеспечения порядка и комфортного доступа к святыне будет организовано дежурство духовенства и волонтеров.

