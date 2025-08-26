Экс-теннисистка Бартоли раскритиковала поведение Медведева на US Open

Эпизод произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе в пользу француза. После неудачной первой подачи Бонзи один из фотографов выбежал на корт, решив, что игра завершена. Судья постановил повторить первую подачу, что вызвало бурное возмущение россиянина, обвинившего арбитра в предвзятости. Большая часть зрителей поддержала Медведева и освистала решение судьи.