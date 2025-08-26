Экс-теннисистка Бартоли раскритиковала поведение Медведева на US Open

Бывшая французская теннисистка и победительница Уимблдона-2013 Марион Бартоли прокомментировала эмоциональный инцидент с участием Даниила Медведева в матче первого круга US Open-2025 против Бенжамена Бонзи.
Мы многое увидели от Даниила Медведева. Судья поступил правильно, потому что, когда кто-то выходит на корт, вы получаете первую подачу. Не понимаю, о чём думал Медведев, заявила Бартоли в эфире Sky Sports.
Эпизод произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе в пользу француза. После неудачной первой подачи Бонзи один из фотографов выбежал на корт, решив, что игра завершена. Судья постановил повторить первую подачу, что вызвало бурное возмущение россиянина, обвинившего арбитра в предвзятости. Большая часть зрителей поддержала Медведева и освистала решение судьи.
Встреча завершилась неожиданным поражением россиянина в пяти сетах — 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. Для Медведева это уже третье подряд поражение в первом круге турниров «Большого шлема»: ранее он вылетел на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне-2025.
