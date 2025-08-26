Ричмонд
В Перми выбирают названия двум остановкам

Пермякам предлагается выбрать новые названия для остановочных пунктов, наименования которых более не соответствуют их местоположению либо дублируются, путем голосования.

Пермякам предлагается выбрать новые названия для остановочных пунктов, наименования которых более не соответствуют их местоположению либо дублируются, путем голосования. Новые названия требуются остановкам «Быткомбинат» и «Мичуринские сады» в микрорайоне Левшино Орджоникидзевского района.

На замену названию «Быткомбинат» предлагается три варианта: «Улица Валежная», «Сквер имени Павлика Морозова» и «Орджоникидзевский районный суд».

Остановку «Мичуринские сады» предлагается переименовать, поскольку в Перми есть и другие остановочные пункты с таким названием. Предлагаются варианты: «Новое Левшино», «Улица Делегатская», «Улица Цимлянская». Можно предложить и свои варианты для каждой из остановок.

Проголосовать можно до 7 сентября на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте городской администрации через баннер «Мой выбор, мое будущее». Результаты выбора пермяков будут представлены на обсуждение членам Общественного совета по топонимике.