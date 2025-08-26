В Перми выбирают названия двум остановкам

Пермякам предлагается выбрать новые названия для остановочных пунктов, наименования которых более не соответствуют их местоположению либо дублируются, путем голосования. Новые названия требуются остановкам «Быткомбинат» и «Мичуринские сады» в микрорайоне Левшино Орджоникидзевского района.
На замену названию «Быткомбинат» предлагается три варианта: «Улица Валежная», «Сквер имени Павлика Морозова» и «Орджоникидзевский районный суд».
Остановку «Мичуринские сады» предлагается переименовать, поскольку в Перми есть и другие остановочные пункты с таким названием. Предлагаются варианты: «Новое Левшино», «Улица Делегатская», «Улица Цимлянская». Можно предложить и свои варианты для каждой из остановок.
Проголосовать можно до 7 сентября на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте городской администрации через баннер «Мой выбор, мое будущее». Результаты выбора пермяков будут представлены на обсуждение членам Общественного совета по топонимике.