В Перми выбирают названия двум остановкам

Остановку «Мичуринские сады» предлагается переименовать, поскольку в Перми есть и другие остановочные пункты с таким названием. Предлагаются варианты: «Новое Левшино», «Улица Делегатская», «Улица Цимлянская». Можно предложить и свои варианты для каждой из остановок.